＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパークDMM TVオリジナル「外道の歌SEASON2」主演の窪塚洋介（46）は、共演の、あのを横に「こんにちは、あの塚です」とあいさつすると、池内博之（49）も「あの内です」と続き、観客を笑わせた。窪塚は「ギャグです。昨年はSEASON1で立たせていただき、好調でSEASON2…皆さんのおかげです」と観客に感謝。「DMMさんによると登録者が増えていると…このま