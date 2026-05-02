【女子ボートレーサーインタビュー吉田彩乃（２５＝静岡）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは吉田もともとボートレースのことは知らなかったんですが、お父さんが知っていたんです。高校生の時に家の近くのボートレース浜名湖に連れて行ってもらって面白そうだなと思って目指してみようかなと思いました。進路に悩んでいて、こういう職業もあるんだと知って稼げるところにもひかれて試験を受けてみることに…。