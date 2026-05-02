アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の熊崎晴香（２８）が８日に名古屋ダイアモンドホールで「熊崎晴香３ｒｄソロライブ〜たまには普通列車で〜」を開催する。今回で３度目となるソロライブに向けて準備を進めている熊崎を直撃。３年ぶりのソロライブに懸けるくまちゃんの思いとは――「ソロライブを３回もやらせていただけるなんて本当にありがたいです。１回目と２回目のライブでは自分がセットリストや舞台演出にも関わっていたの