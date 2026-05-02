【女子ボートレーサーインタビュー吉田彩乃（２５＝静岡）後編】――師匠は同じ静岡支部の芹沢克彦選手。師匠に選んだ理由は吉田姉弟子の柴田百恵さんが高校の先輩なんですよ。私が高校に時にボートレーサーを目指そうと思った時に担任の先生が百恵さんとつなげてくれて、そのつながりで芹沢さんに師匠になってもらいました。芹沢さんには人としっかりコミュニケーションを取るようにと教わってます。百恵さんともレースの