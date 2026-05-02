巨人の又木鉄平投手（２７）が２日の阪神戦（甲子園）に先発。５回１０９球を投じて９安打２失点と粘投を見せた。阪神打線の猛攻を耐え忍んだ。初回に絶好調の４番・佐藤に適時打を浴びて先制点を献上した又木。続く２回も一死満塁のピンチを招いたが、なんとかこの回は無失点とした。その後も毎回得点圏に走者を進める苦しい投球となると、３回には大山の適時三塁打で２失点目。それでも粘り強い投球で大量失点こそ許さず、先