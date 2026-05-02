結婚相談所を運営するオーネットは、2026年4月28日、「初デート時の食事代支払いに関する意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年4月8日〜15日の期間、全国の25〜34歳の独身男女373人(男性194人、女性179人)を対象に、インターネットを利用したクローズ調査にて実施された。オーネット「初デート時の食事代支払いに関する意識調査」○初デートの支払い意識は「時と場合」「男性」「割り勘」の三分構造に初デート時のレストラン