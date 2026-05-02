ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が２日の楽天戦（みずほペイペイ）を欠場した。前日の同戦で右ひざ付近に死球を受けて途中交代。この日は試合前練習に参加せず、福岡県内の病院を受診した。小久保監督は「登録抹消はしない。１０日はかからないだろうという判断。骨挫傷。骨折ではなかった」と診断の結果を明かした上で、今後の起用は「回復次第」と語った。柳田は今季ここまで打率２割７分７厘、３本塁打、１３打点。開