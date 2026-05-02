Image: Amazon スリムさに叶うものなし。年々進化を続けるUSB充電器。その方向性はさまざまですが、いつの間にか「薄さ勝負」がトンデモ次元になっていました。まぁ、見てくださいよ。 MATECH 充電器 超薄型 70W 史上最薄12.9mm GaNUltra搭載 3,670円 Amazonで見るPR マテックのコイツ。ちょと信じられないレベルで薄いのです。12.9mmで70W出るとかバケモ