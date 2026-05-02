お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が２日、毎日放送「せやねん！」に出演。ボクシングの?世紀の一戦?を前にコーフン度ＭＡＸとなった。雅と言えば、スーパーウェルター級で日本ランキング１位まで昇り詰めた元プロボクサー。当然熱心なボクシングファンで、この日行われる、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が挑戦するタイトルマッチへの注目