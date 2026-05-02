井上尚弥―中谷潤人の世紀の一戦ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで激突する。世紀の一戦に海外メディアも続々と来日する中、決戦当日の朝、会場周辺に広がった光景に記者も思わず目を奪われていた。早くも熱気に包まれた。日本ボクシング史に残る名勝負が期待されるビッグマッチ当日、東京ドーム周辺にあったの