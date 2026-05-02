NTTドコモビジネスレディス第2ラウンド国内女子ゴルフツアーのNTTドコモビジネスレディスは2日、千葉・浜野GC（6704ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。2位で出た菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は6バーディー、1ボギーの67で回り、通算12アンダーで首位に立った。昨年、同コースで開催のパナソニックオープンレディースではスランプからの復活優勝を飾っており、1年ぶりのツアー4勝目に王手をかけた。昨年同様に67