カジュアルコーデのシューズに、定番のスニーカー以外の選択肢を増やすなら【ZARA（ザラ）】をまずチェックしてみて。ZARAらしく個性のある「カジュアルシューズ」に今回はフォーカス。足元からおしゃれを底上げできるかも。 カジュアルなのにきちんと見えするデニム調ローファー 【ZARA】「デニムエフェクトローファー」\8,990（税込） クラシカルなロ&