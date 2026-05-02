井上尚弥―中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する。歴史的一戦をメインに据えた興行は午後1時に開場し、第1試合が始まる3時には客席を多くのファンが埋めた。この光景に、取材に訪れた海外メディアも仰天している。日本ボクシングファンの熱気が東京ドームに充満していた。第1試合、WBOアジア・パシ