ChatGPTが利用するCloudflareのボット検知システム「Turnstile」の内部構造および関連するSentinelチャレンジに関する詳細な解析結果が、セキュリティ研究やリバースエンジニアリングを扱う技術ブログサイトのBuchodiによって公開されました。ネットワークトラフィックの傍受とSDKの難読化解除を通じて解析が行われ、どのようにボットが検知されトークンが生成されるのかという仕組みが明らかにされています。ChatGPT Won't Let Yo