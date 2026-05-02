フジテレビの内田嶺衣奈アナが1日、自身のインスタグラムを更新。出産を経て育児休暇から復帰したことを報告した。 【写真】約1年半ぶりママになって戻ってきた職場結婚の女子アナ 内田アナは2025年1月下旬に第1子を出産。同年3月に我が子の誕生と育休に入ることをインスタグラムで報告している。「お久しぶりです今週から復職いたしました！」と記し、「私は切迫早産で少し早めにお休みに入らせてもらった事もあり、お