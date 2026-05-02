美作警察署 警察によりますと、行方が分からなくなっているのは、広島県福山市の藤田博子さん（76）です。 藤田さんは、5月1日から家族とともに美作市湯郷の宿泊施設を訪れ、1日午後9時ごろ姿が確認されたのを最後に、行方が分からなくなりました。 身長は約158センチ位、中肉で、茶色の肩付近までの髪、ピンク色の花柄模様の浴衣に白いサンダル姿だったということです。 藤田さんは、足腰はしっかりしていて自分の名