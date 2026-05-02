北中米W杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が、独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら…」という視点で選んだ選手たちとなる。第２回は、２０１４年ブラジル大会より今回が度目のW杯取材となる金川誉記者。▼【GK／DF】GK：鈴木彩艶、大迫敬介、早川友基DF：谷口彰悟、渡辺剛、伊