◆パ・リーグ日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックスが最大５点差をはね返す劇的な逆転勝利で、昨年からクライマックス・シリーズも含めて８連敗中だった敵地・エスコンで今季初白星を挙げた。１点を追う８回２死満塁で中川が右越えの逆転３点三塁打。「無敵の中川」と称される男が抜群の勝負強さを見せつけたが、ゴールデン・ウィークの特別版で子どもからの質問を受けたヒーローインタビューでは