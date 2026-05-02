川崎はFC東京との多摩川クラシコで0-2で敗れた川崎フロンターレは5月2日、J1百年構想リーグ第14節でFC東京と味の素スタジアムで対戦し、0-2で敗れた。2月に行われたホームゲームでも1-2で敗戦しており、“多摩川クラシコ”で連敗を喫した。長谷部茂利監督は「起こってはいけない」と悔しさを滲ませた。1-2で敗れた4月29日の浦和レッズ戦から中2日で臨んだ試合。この日はエリソンと神田奏真を2トップに据え、GKには山口瑠伊を今