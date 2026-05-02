◆パ・リーグロッテ４―５西武（２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは西武に連敗。借金が４に膨らみ、最下位脱出はお預けとなった。先発したプロ４年目右腕の田中晴也投手は６回を７安打５失点（自責３）とレオ打線を抑えられず。２被弾と一発にも泣いた。ストレート自体は走りながらも、１１０球と球数を要する苦しい投球。３敗目を喫した。降板後は「とにかく最少失点で切れなかったことが反省するところでもありますし、攻撃