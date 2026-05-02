女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が２日までに自身のＳＮＳを更新。海でのキャミソール姿を披露した。インスタグラムに「親知らず休暇曇りだったけど、綺麗だったな〜」とつづると、海をバックにグレーのキャミソールを着用し、砂浜にたたずむ様子の写真をアップした。櫻井は３月３１日に自身のＸ（旧ツイッター）で、親知らずを３本抜いて縫った翌日の写真を公開していた。この投稿