◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）前日最終オッズが５月２日夕方、ＪＲＡから発表された。単勝の人気は「３強」の様相だが、なかでも昨年の日本ダービー馬で、前走の大阪杯を快勝した（７）クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１・８倍で１番人気の支持を集めている。２番人気が阪神大賞典をレコードで勝った（３）アドマイテラ（牡５歳、栗東・友