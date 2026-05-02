◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」（２日、両国国技館）プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」を開催した。ファン投票を参考に試合順が第７試合となった「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也と「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡの一騎打ちは、ＯＺＡＷＡが大逆転の逆さ押さえ込みで内藤を破った。試合後、Ｏ