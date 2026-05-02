４月２３日、国内外のバイヤーが来場した第１３９回広州交易会。（広州＝新華社配信）【新華社広州5月2日】中国広東省広州市で開催中の第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）は展示総面積が155万平方メートル、出展企業は3万2千社を超え、いずれも過去最高を更新した。海外バイヤーの「買い物リスト」は連日、静かに変化しており、世界市場が中国製品に寄せる新たな期待を反映している。バイク展示エリアには、今回初めて