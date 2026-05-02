「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）中日が快勝し連敗を３で止めた。先発の大野が６回４安打無失点で今季３勝目。通算１００勝を達成した。大野は初回２死一、三塁のピンチを菊池を中飛に打ち取って切り抜けると、二〜四回はいずれも三者凡退。その後は粘りの投球で走者を出しても相手に得点を許さなかった。大野はマツダスタジアムでは２０２４年以来の登板で、１４年以来の白星を挙げた。打線は七回１死、田