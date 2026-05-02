城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、松島聡（timelesz）、藤原丈一郎（なにわ男子）、篠塚大輝（timelesz）が、3日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演する。【番組カット】2拠点生活へ…無人島に乗り込む城島茂＆高地優吾＆森本慎太郎東京で桜が咲き始めた3月下旬、福島・大玉村の田んぼで26年目の米作りがスタート。森本、藤原、例年より2カ月も早くかけつけた福島の仲間たちの前で、城島が壮大