きょうからゴールデンウィーク後半の5連休が始まり、各交通機関は下りのピークを迎え、行楽地などで過ごす人たちで混雑しました。沖縄へ行く家族「（Q.沖縄では何が楽しみですか？）プール！」「（Q.何が楽しみですか？）プールだね、やっぱり」ゴールデンウィーク後半、初日のきょう、羽田空港では、連休を海外で過ごす人の出国がピークを迎え、国内線も下りのピークで多くの利用客で混雑しました。新幹線もきょう、下りのピーク