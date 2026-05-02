北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却炉で燃やした疑いで逮捕された職員の男が、逮捕前、「妻は灰になった」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。記者「鈴木達也容疑者がいま、警察官に隠されるようにして、車の中に乗っていきました」旭川市旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）は3月31日ごろ、妻・由衣さんの遺体を園内の焼却炉で燃やして損壊した疑いで、きょう送検されました。焼却炉からは由衣さんの遺体