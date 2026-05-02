俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。本作の主題歌『愛々』を手掛けた森山直太朗と新井順子プロデューサーが対談。企画段階からあったオファーの背景や、“なぞらない”ことで生まれた楽曲の制作秘話、そして物語と音楽の関係性について語り合った。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！■新井Pが明かす森山直太朗への思