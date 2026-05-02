◇セ・リーグ巨人5―7阪神（2026年5月2日甲子園）巨人の先発・又木鉄平投手は5回9安打を浴びながらも2失点と粘ったが2勝目をつかむことはできなかった。今後は登録を抹消される見込みで阿部監督は「ちょっと一回抹消するはずです」と説明した。初回2死から森下、佐藤輝に連続二塁打を浴びて失点。2回以降も毎回走者を背負ったが、追加点は3回の1点のみに抑えた。5回で109球を擁したところで交代。先発として初勝利をつ