■バレーボールSVリーグチャンピオンシップ 準々決勝（2日、各地）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突男子のチャンピオンシップの第2戦が行われ、天皇杯王者・ウルフドッグス名古屋がセットカウント3ー2（23ー25、26ー24、20ー25、25−22、16ー14）で広島サンダーズに勝利し、2連勝で準決勝進出を決めた。準決勝はサントリーサンバーズ大阪と対戦す