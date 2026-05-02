燃料の高騰を受け経営が悪化していたアメリカの格安航空会社、スピリット航空が事業を停止し、全ての便の運航を止めると発表しました。【映像】事業停止を発表した格安航空会社スピリット航空は2日未明、ウェブサイトで「大変残念ではありますが秩序ある事業の縮小を図る」と声明を出しました。その上で「全てのフライトはキャンセルとなりカスタマーサービスも利用できなくなります」と発表しました。CNNは、アメリカの主要