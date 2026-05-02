散歩中に出会った「壁に描かれた猫」への柴犬の反応が、可愛すぎると反響を呼んでいます。 投稿には「可愛いぃ」「なんとも愛らしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：猫のことが大好きな犬→散歩中に見つけた『壁に描かれた猫』を撫でた結果…勘違いで見せた『まさかの光景』】 「猫の絵」をナデナデ→本物の猫だと勘違い TikTokアカウント「shinyatakao1」に投稿されたのは、散歩中に「壁に描かれた猫」を