みずがめ座η（エータ）流星群がまもなく極大を迎えます。みずがめ座η（エータ）流星群は、5月の連休の頃に極大を迎える流星群です。 【画像を見る】好条件だった2022年5月7日 岡山県で撮影【みずがめ座η（エータ）流星群】 母天体は、10月のオリオン座流星群と同じで、有名なハレー彗星（1P/Halley）です。 好条件だった2022年の美しい画像 極大はいつ？ 国立天文台によりますと、この流星群は、