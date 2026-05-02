◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）阪神・藤川球児監督はＮＰＢ最年長の３８歳３か月で１００セーブに到達したドリスを祝福した。「おじさんだね」と満面の笑みで切り出すと、「力のあるベテランというのは非常に大きいですね。ありがたいです」とうなずいた。現役時代には同じブルペンの仲間としてプレー。実績ではなく、現状の実力を買い、就任１年目の昨季途中に６年ぶりの阪神復帰に向けて自ら球団フロ