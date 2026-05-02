◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）中日・大野雄大投手が６回を４安打無失点で３勝目を挙げ、プロ通算１００勝（９８敗）に到達した。マツダは通算３勝９敗と相性が悪かったが、粘りの投球で１４年９月１１日以来、１２年ぶりの白星。昨季から続いていたチームの敵地の広島戦の連敗も７で止めたベテラン左腕は、ヒーローインタビューで感謝を口にした。以下は一問一答。ーナイスピッチング「ありが