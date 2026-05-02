◇プロ野球 パ・リーグ 西武 5-4 ロッテ(2日、ZOZOマリン)移籍後第1号を放った西武・石井一成選手が、ヒーローインタビューでファンへ喜びの声を届けました。昨オフに日本ハムからFAで加入した石井選手は、西武での第1号HRに「いやぁ、とてもうれしいです」と力を込めてコメント。打ったイメージは「自分でもよく分かっていないですが、『絶対に打つ』という気持ちだけで」とし、「風も良くて入ってくれました」と振り返りました。