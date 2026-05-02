◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節ＦＣ東京２―０川崎（２日・味の素スタジアム）川崎はＦＣ東京との多摩川クラシコに敗れ、前節・浦和戦に続いて、無得点で２連敗となった。この日は前節から先発７人を変更。前半４１分にミスをつかれ、先制点を許すと、後半１２分に追加点を献上。試合後はサポーター席からブーイングを浴びた長谷部茂利監督は「ゲームの入りがいい中で、気をつけなければいけない時間帯、もし