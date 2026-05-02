みそやしょうゆを製造販売する菊陽町の山内本店で大感謝祭が開かれています。 2日はみその詰め放題や県産米の盛り放題、塩麴づくりの体験会などでにぎわいました。大感謝祭は6日までです。 また熊本市中央区西唐人町の店舗でも、4日と5日にみその詰め放題がおこなわれます。