◆パ・リーグロッテ４―５西武（２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは西武に連敗。借金が４に膨らみ、最下位脱出はお預けとなった。先発したプロ４年目右腕の田中晴也投手は６回を７安打５失点（自責３）とレオ打線を抑えられず。２被弾と一発にも泣いた。ストレート自体は走りながらも、１１０球と球数を要する苦しい投球。３敗目を喫した。試合後のサブロー監督は先発した田中について「全然良くなかったですね。投げミスも多か