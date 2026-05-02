「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）巨人が今季甲子園で初黒星。九回に猛反撃したが、終盤の失点が重くのしかかった。今季初先発となった又木は５回９安打を打たれながらも２失点。最低限の役割を果たしたが、２番手・石川が七回に４失点と崩れた。何とか援護したい打線だったが、阪神先発・大竹の前に好機さえ作れない。最遅６８キロのスローボールを投じるなど、緩急を駆使した相手左腕に翻弄（ほんろう）された。七