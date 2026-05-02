広島戦で通算100勝を達成し、ボードを掲げる中日・大野＝マツダ中日の大野が6回4安打無失点で今季3勝目を挙げ、通算100勝を達成した。チームの連敗は3でストップ。0―0の七回に板山の適時三塁打、細川の2点二塁打などで4点を挙げた。広島は3番手で登板した斉藤汰が乱調だった。