◇パ・リーグロッテ4―5西武（2026年5月2日ZOZOマリン）先発の田中が2本塁打を浴びるなど6回を7安打5失点（自責点3）。打線は9番の小川が3安打2打点と気を吐いたが、追い上げは一歩及ばず、2連敗で最下位脱出はならなかった。田中は2回先頭のネビンに左前打を許し、続く小島の遊ゴロを友杉が失策。さらに平沢に右前打を浴びて無死満塁とされ。1死後に源田に押し出し四球で先制点を献上、さらに滝沢の遊ゴロで2点目を許し