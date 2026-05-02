4人組ロックバンドのヤングスキニーが2日までに公式HPを更新し、ドラムのしおんの脱退を発表した。公式HPでは「いつもヤングスキニーを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、ドラムのしおんが8月15日(土)東京・SGC HALL ARIAKEにて予定しているライブをもって、ヤングスキニーを脱退することとなりました」と切り出し「メンバー・スタッフ含め何度も話し合いを重ねた結果、しおん本人のこれからの人生や将来を尊重