＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパークSUPER EIGHT丸山隆平（42）が、コンペ審査員として登場した。前回の25年は映画「金子差入店」（古川豪監督）の主演として歩いたが「俳優、やっております。去年、俳優側として立たせていただきましたが、審査員…こういうお仕事はない」と照れ笑いを浮かべた。そして「できるだけ同じ状態で見て、自分なりの思いを巡らせながら、審査させていただ