ノア２日の両国国技館大会で、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）がＯＺＡＷＡ（２９）との初シングルマッチに敗れた。この日はＬＴＪとＯＺＡＷＡ属する「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の全面抗争が実現。１勝１敗で迎えたプロレス界屈指の人気者同士による初一騎打ちは、大会前から大きな注目を集めていた。試合開始のゴングが鳴ると同時に、「内藤」「ＯＺＡＷＡ」のコール合戦が巻き