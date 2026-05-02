新橋で満喫！ 鳥取県と岡山県の魅力が詰まった注目スポットJR新橋駅を出てすぐにある「とっとり・おかやま新橋館」は、鳥取県と岡山県の魅力を発信するアンテナショップ。実はこの2県、隣り合っているもののフルーツなどの旬が重なりにくく、季節の味覚を一度にたくさん楽しめるのが特徴なんです。そんな相性のよさを生かし、両県の食材や特産品を組み合わせて提供しています。2県の魅力を一度に味わえるのも大きなポイント。館内