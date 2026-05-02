ガールズグループ少女時代のヒョヨンが、ボーイズグループとのコラボステージの秘話を明かした。去る5月1日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、「BIGBANG×少女時代が一緒に出るの、初めてでしょ？」というタイトルの動画が公開された。【画像】ヒョヨン、“メンバーの恋人”は「私の彼氏だった」この日、ボーイズグループBIGBANGのD-LITEと、ヒョヨンは、2007年にBIGBANGと少女時代の活動時期が重なっていたにも関わらず、1度