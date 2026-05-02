ゴールデンウィークに合わせて、2日から北九州市小倉北区で「小倉城サムライウィーク」が始まりました。会場では手裏剣を使った的当てゲームや、弓矢の体験などが楽しめます。また、よろいやかぶとを身に着けて小倉城を背景にサムライ気分で写真を撮ることもできます。身につけた子どもたちは「（よろいは）重いです」「サムライの気持ちになれてうれしい」と話しました。背伸びをしてお姫様気分を味わっ