タルボ・マトラ・ムレーナ（1980〜1983年）コルベット・スティングレイにメルセデス・ベンツ SL、ジャガー Eタイプ、フェラーリ・ディーノなど、15台ものクラシックカーを所有するヤニック・デュフォー氏。そこから彼が晴れ舞台に選んだ1台は、控えめなタルボ・マトラ・ムレーナだった。【画像】フランスの濃厚クルマ文化を象徴するトラヴェルセ・ド・パリ個性的な参加車を写真で全55枚この選択は、大正解といえるだろう。3名